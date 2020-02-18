İsrail polisinden Filistinli çocukların bulunduğu anaokuluna baskın - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail polisinden Filistinli çocukların bulunduğu anaokuluna baskın - Son Dakika

İsrail polisinden Filistinli çocukların bulunduğu anaokuluna baskın

7 saat önce

İsrail polisi, Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi.

İsrail polisinden Filistinli çocukların bulunduğu anaokuluna baskın, System.String[]

İsrail polisi, Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi.

İsrail polisi, silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi. Anaokulu Müdürü Rabab Awaida, yaklaşık 40 polisin silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle okula baskın düzenlediğini belirtti. Polis ekiplerinin çocukların çantalarında arama yaptığını söyleyen Awaida, baskının çocuklar arasında korku ve paniğe neden olduğunu kaydetti.

(İHA)

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 05:13:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail polisinden Filistinli çocukların bulunduğu anaokuluna baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]