Son Dakika Haberleri: İsrail Polisinden Filistinlilere "Anneler Günü" Yasağı

İsrail Polisinden Filistinlilere "Anneler Günü" Yasağı

21 dakika önce

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Anneler Günü'nü kutlama amacıyla düzenlenmek istenen kermese engel oldu.

İsrail Polisinden Filistinlilere
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Anneler Günü'nü kutlama amacıyla düzenlenmek istenen kermese engel oldu.

Filistinli kadınlar, Selahaddin Caddesi üzerinde bulunan Fransız Kültür Merkezi'nde her yıl Filistin'de 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü dolayısıyla kermes düzenlemek istedi.

Kudüslü Kadınlar Derneği tarafından organize edilen ve el işi ürünlerin yer aldığı kermes İsrail polisince engellendi.

Filistinli kadınları zorla dışarı çıkaran İsrail polisi, kültür merkezinin kapısını kapattı.

Polis, kültür merkezinin kapısına İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın aldığı yasaklama kararının yazılı olduğu belgeyi astı.

Söz konusu belgede kapatma kararına gerekçe olarak kermesin "Filistin yönetimi tarafından finanse edildiği" iddiası gösterildi.

Filistin'de her yıl 21 Mart'ta kutlanan Anneler Günü'ne geçen yıl Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliği yapmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Filistin, Kudüs, Anneler Günü, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrailli Bakanın Faşizm Temalı Reklam Filmi Ülkeyi Karıştırdı! Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 15:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Polisinden Filistinlilere "Anneler Günü" Yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]