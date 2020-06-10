İsrail polisinden gösteri yapan Filistinli kadınlara sert müdahale - Son Dakika

Göstericilerin slogan atması

Pankart detayları

İsrail polisinin göstericilere müdahalesi

Gözaltı detayları

Göstericiyle röportaj İsrail polisi Kudüs'te 3 Filistinli kadını gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te otizmli İyad Hallak'ın şehit edilmesine tepki amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale ederek 3 Filistinli kadını gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde engelli Hallak'ın şehit edilmesini protesto etti.

Bu sırada gösteriye engel olan İsrail polisinin 3 Filistinli kadını gözaltına aldığı aktarıldı.

Otizmli genç İyad Hayri Hallak, 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü otizmli Hallak'ın şehit edilmesi hakkında ilk kez konuşmuş ve "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." demişti.