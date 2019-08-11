İsrail polisinden Harem-i Şerif'te Filistinlilere biber gazı ile müdahale
1 dakika önce
İsrail polisinden Harem-i Şerif'te Filistinlilere biber gazı ile müdahale.
İsrail polisinden Harem-i Şerif'te Filistinlilere biber gazı ile müdahale Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:32 Kaynak: DHA
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