İsrail polisinden Harem-i Şerif'te Filistinlilere biber gazı ile müdahale - EK GÖRÜNTÜ
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İsrail polisinden Harem-i Şerif'te Filistinlilere biber gazı ile müdahale - EK GÖRÜNTÜ.
İsrail polisinden Harem-i Şerif'te Filistinlilere biber gazı ile müdahale - EK GÖRÜNTÜ Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
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