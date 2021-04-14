İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale - Son Dakika

İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale

14.04.2021 22:57

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti.

Eski Şehir'deki Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazının ardından Şam Kapısı'nda toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

Zaman zaman tekbir ve sloganlar atan Filistinli gençlere, İsrail polisi ses bombalarıyla müdahale etti.

Gençleri dağıtmak için atlı İsrail polisi bölgede tur attı.

İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında Şam Kapısı çevresinde büyük bir kovuşturma yaşandı. İsrail polisi bazı Filistinli gençleri gözaltına aldı.

Şu ana kadar yaşanan olaylarda yaralanan olmadı.

İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale

Doğu Kudüs, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale - Son Dakika


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