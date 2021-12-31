İsrail polisinden Kudüs'teki "işgal ve yerleşim karşıtı" protestolara müdahale - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan İsrailli aktivistler ve Filistinli göstericiler

Gösteriye katılanların açtıkları pankartlar ve dövizler

Göstericilerin slogan atması

İsrail polisinin Filistin bayrağı açanlara müdahale ederek onları gözaltına alması

Ellerine Filistin bayrağı renklerini boyayan göstericiler

İsrailli aktivist Effi ile röportaj İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, İsrail işgali ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden göstericilere müdahale etti.

Filistinli ailelerin İsrail'in tehcir tehdidiyle karşı karşıya kaldığı Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan İsrailli aktivistler ve Filistinli göstericiler, "Şeyh Cerrah'ı kurtarın", "Filistin'i kurtarın", "Yerleşimlere hayır" yazılı pankartlar açtı.

İsrail polisi, göstericilerin elindeki Filistin bayraklarını almaya çalıştı. Bunun üzerine göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, en az 2 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi apartheid rejimine hizmet ediyor

Gösterilere katılan ancak soyadının gizli kalmasını isteyen İsrailli aktivist Effi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs doğumlu olduğunu, burada yaşadığını ve Şeyh Cerrah'ta İsrail yönetiminin evinden çıkarmaya çalıştığı Salim ailesi ile diğer aileler ve tüm Filistinlilerle dayanışma sergilemek için burada olduğunu söyledi.

Geçen haftaki gösteriler sırasında kadın polisler tarafından darbedildiğini ve yüzüne yumruk yediğini aktaran Effi, "polisin polislik görevi yerine İsrail'in apartheid rejimine hizmet ettiğini" belirtti.