İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Son Dakika

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
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Sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namazdan çıkan Filistinlileri zorla dışarı çıkarması Filistinlilerin tekbir getirerek slogan atması ve tepki göstermesi - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde...
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namazdan çıkan Filistinlileri zorla dışarı çıkarması
Filistinlilerin tekbir getirerek slogan atması ve tepki göstermesi
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkati çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı.
Filistinliler, polisin müdahalesine tekbir getirip sloganlar atarak karşılık verdi.
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