İsrail polisinden Netanyahu'yu protesto edenlere sert müdahale: 6 yaralı - Son Dakika

İsrail polisi, hakkında yolsuzluk davası açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için Netanyahu'nun evi önünde toplanan protestoculara müdahale etti. Polisin sert müdahalesi sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.



İsrailliler, hakkında yolsuzluk davası açılan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek için Batı Kudüs'teki Netanyahu'nun evi önünde toplandı. Protestocular, Netanyahu'ya siyah bayraklarla tepki göstererek, Netanyahu'nun istifasını talep etti. Protestoculara müdahale eden polis, protestocuların kurduğu çadırı yerinden kaldırdı. Polisin sert müdahalesi sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan 70 yaşındaki Netanyahu yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla Mayıs ayında ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. - TEL AVİV