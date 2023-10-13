İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu. İnsanların üzerine gaz bombası atan İsrail polisi, müdahale ettikleri Filistinlilere dönüp ceplerinden çıkardıkları İsrail bayrağını açıp gösterdi.
İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da eda etmek için Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmek isteyen özellikle 50 yaş altı erkeklere zorluk çıkararak izin vermedi. Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan girenlere kimlik kontrolleri yapılırken, alanda uzun kuyruk oluştu. Öte yandan Eski Şehir'deki İsrail güvenlik güçlerinin sayısının artırıldığı görüldü.
Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinliler sert bir müdahaleyle karşılaşırken, İsrail polisinin Müslümanların üzerine gaz bombası attığı anlar ve yaşanan karışıklığa dair görüntüler servis edildi. Alanda tansiyon yükselirken bir İsrail polisinin, Müslümanlara dönüp cebinden çıkardığı İsrail bayrağını açıp gösterdiği görüldü.
Son Dakika › Hukuk › İsrail polisinden çirkin provokasyon! Saldırdıkları Filistinlilere İsrail bayrağı açıp gösterdi - Son Dakika