İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını - Son Dakika
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İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını

22.04.2022 08:08

İsrail polisi bu sabah namazın ardından Mescid-i Aksa'yı bastı. Kauçuk mermi ve ses bombasının kullanıldığı baskında 9 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinli bir grup genç, polisin bulunduğu noktaya taş attı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa girerek yoğun biçimde ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle içeridekilere müdahale etti.

ARBEDE ÇIKTI

Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde gruplar halinde mevzilenen İsrail polisi, içeridekilere aralıklarla kauçuk kaplı mermiyle ateş ediyor. Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail polisi ile kapılarda toplanan Filistinliler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. Yaşanan olaylarda şu ana kadar en az bir Filistinli gözaltına alındı.

9 YARALI VAR

Yaralılara müdahalede bulunan Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesinde en az 9 Filistinli'nin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da sabah namazını binlerce Müslüman eda etmişti.

GEÇEN HAFTADAN BERİ ONLARCA KİŞİ YARALANDI

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı. İsrail polisinin baskınında en az 150 Filistinli yaralanmış, 400 kadar Filistinli gözaltına alınmıştı.

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Mescit, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisinden sabah namazında Mescid-i Aksa baskını - Son Dakika


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