İsrail polisinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere saldırı - Son Dakika

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda oturan Filistinli gençlere müdahale etti.

Filistinli gençler, fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından Doğu Kudüs'te yaşanan gerginlik sonrası Şam Kapısı'nda toplandı.

Akşam saatlerine doğru Şam Kapısı'nda toplanan Filistinli gençler, zaman zaman tekbirler getirdi, marşlar ve ezgiler söyledi.

Bir süre sonra İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

İsrail polisi, Filistinli gençlere ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti.

Bazı Filistinlileri darp eden polis, birkaç kişiyi de gözaltına aldı.

Halen Şam Kapısı'nda gerginlik devam ediyor.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1500'ü aşkın fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına almıştı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermemişti.