İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale - Son Dakika

İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale

27 dakika önce

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler), askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye müdahale ederek, 13 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler), askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasına tepki amacıyla düzenlediği gösteriye müdahale ederek, 13 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında 3 polis hafif şekilde yaralandı.

Başkent Tel Aviv'in yakınında yer alan Bney Brak kentinde toplanan çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi, askere gitmeyi reddeden bir gencin gözaltına alınmasını protesto etti.

Bney Brak yakınındaki 4 numaralı otoyolda oturma eylemi yapan göstericiler yolu araç trafiğine kapattı.

Polis, birbirlerine sarılarak oturma eylemini devam ettirmeye çalışan göstericilerden bazılarını zorla gözaltına aldı. Göstericilerin sayısı her geçen saat arttığı için polis yolu trafiğe açmakta yetersiz kaldı.

Atlı polisler yüzünden bazı göstericiler ezilme tehlikesi atlattı

Göstericilerin direnişinin kırılamaması üzerine atlı polisler devreye girdi.

Polisler, göstericileri dağıtmak ve yolu yeniden trafiğe açmak için atları protestocuların üzerine sürerken bazı göstericiler ezilme tehlikesi geçirdi.

İsrail polisinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin gösterisine müdahale

Tel Aviv, İsrail, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:25 Kaynak: AA
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