İsrail polisinden Yafa'da 4 Filistinliye gözaltı - Son Dakika

İsrail polisinden Yafa'da 4 Filistinliye gözaltı

İsrail polisi, Yafa'daki Müslüman El-İs'af Mezarlığı'nı yıkılmasını protesto eden göstericilere müdahale ederek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Yafa'daki Müslüman El-İs'af Mezarlığı'nı yıkılmasını protesto eden göstericilere müdahale ederek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

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Yüzlerce Filistinli, İsrail'e bağlı Tel Aviv Belediyesi'nin, Yafa'daki Müslüman El-İs'af Mezarlığı'nı yıkmasını protesto etti. Filistinliler, yatsı namazı kılınmasının ardından kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. İsrail polisi gösteriye izin verilmediği gerekçesiyle Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail polisinin müdahalesi sonucu 4 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan, İsrail'in Tel Aviv kentindeki mahkeme, Yafa İslam Vakıfları Komitesinin yıkım çalışmalarının durdurması için yaptığı başvuruya rağmen Müslüman mezarı yıkım çalışmaları sürdürme kararı aldı. İsrail, mezarın üzerinde yeni bir yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail polisinden Yafa'da 4 Filistinliye gözaltı - Son Dakika
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