İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunan Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunan Filistinli hayatını kaybetti

12.04.2022 08:52
İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisi, ülkenin güneyindeki Askalan'da (Aşkelon) polise bıçaklı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Filistinlinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail polisi, ülkenin güneyindeki Askalan'da (Aşkelon) polise bıçaklı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Filistinlinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Askalan'da kontrol esnasında bir Filistinli bıçakla polise saldırdı.

Saldırı sonrasında İsrail polisinin ateş açtığı Filistinli olay yerinde hayatını kaybederken, polis memurunun hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail medyası ise öldürülen Filistinlinin İsrail'de kaçak olarak bulunduğu, 40 yaşlarında ve el-Halil kökenli olduğunu aktardı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü Son dakika haber! Ürdün'ün turizm merkezi Lut Gölü Tel Aviv'deki saldırıların ardından İsrailliler hükümetin güvenlik politikalarını sorguluyor Tel Aviv'deki saldırıların ardından İsrailliler hükümetin güvenlik politikalarını sorguluyor

İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunan Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:29:35. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail polisine bıçaklı saldırıda bulunan Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement