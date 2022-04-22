İsrail polisinin Aksa müdahalesinde başından yaralanan Filistinli gencin durumu "kritik" - Son Dakika
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İsrail polisinin Aksa müdahalesinde başından yaralanan Filistinli gencin durumu "kritik"

22.04.2022 18:56
İsrail polisinin Aksa müdahalesinde başından yaralanan Filistinli gencin durumu "kritik"

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskınında başından yaralanan Filistinli gencin hastanede tedavi gördüğü ve durumunun "çok ciddi" olduğu bildirildi.

İsrail polisinin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskınında başından yaralanan Filistinli gencin hastanede tedavi gördüğü ve durumunun "çok ciddi" olduğu bildirildi.

Kudüs Hadassah Hastanesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail polisinin sabah Mescid-i Aksa'ya müdahalesinde başından yaralanan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden Filistinli gencin hastanede tedavi gördüğü ve durumunun "çok ciddi" olduğu belirtildi.

Yaralanmada, gerçek mermi izine rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail polisinin, sabah Mescid-i Aksa'ya ses bombaları ve kauçuk kaplı mermiyle yaptığı müdahalede, baygın durumdaki yaralı bir Filistinli genci gözaltına aldığı görülmüştü.

İsrail polisinin baskınında 31 Filistinli yaralanmıştı

İsrail polisi, binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ekipleri tarafından söndürülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen binlerce Filistinlinin de katılımıyla ramazan ayının üçüncü cuma namazını yaklaşık 150 bin kişi Mescid-i Aksa'da eda etmişti.

İsrail polisi, namazdan sonra avluda bulunanlara insansız hava aracından göz yaşartıcı gaz atmış, onlarca kişi gazdan etkilenmişti.

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BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı BM: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da uyguladığı şiddet derhal soruşturulmalı

Mescit, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisinin Aksa müdahalesinde başından yaralanan Filistinli gencin durumu 'kritik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisinin Aksa müdahalesinde başından yaralanan Filistinli gencin durumu "kritik" - Son Dakika
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