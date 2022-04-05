İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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Dün teravih namazının ardından Filistinlilerle İsrail polisi arasında, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir surlarının çevresinde ve İseviye beldesinde zaman zaman arbede yaşandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Eski Şehir'e açılan Sahire Kapısı önünde toplanan Filistinlilere müdahalesinde vücuduna darbeler alan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı. Doğu Kudüs'ün İseviye beldesinde İsrail güçleriyle yaşanan arbede sırasında 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

8 FİLİSTİNLİ GÖZALTINDA

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin bir yıldan fazla bir süredir beldeye sık sık baskınlar düzenleyerek göz yaşartıcı bomba kullandığı ve baskınlar sırasında gözaltı ve para cezaları uyguladığını aktardı. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'e açılan Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilerle İsrail polisi arasında da arbede yaşandı. İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam Kapısı çevresindeki olaylarda "polise yabancı madde atma, kamu düzenini bozma ve kışkırtma" gibi iddialar nedeniyle 8 Filistinli gözaltına alındı.

ÖNCEKİ GÜN DE 19 KİŞİ YARALANMIŞTI

İsrail polisi, Ramazan akşamlarında binlerce Filistinli gencin toplandığı Şam Kapısı çevresinde çok yoğun polis gücü bulunduruyor. İsrail polisi ve Filistinli gençler arasında sık sık gerilimin yükseldiği bölgede, dün de Filistinlilerden 19'u yaralanmış, 10'u gözaltına alınmıştı. Söz konusu olaylarda Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve "mustarib" (Arap gibi davranan) olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri bazı Filistinlileri gözaltına alırken İsrail polisinin atlı birlikleri ve ses bombalarıyla kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.

BÖLGEDE GERGİNLİK HAD SAFHADA

İsrail, ramazan ayının yaklaşmasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin kontrolden çıkmasından endişe ediyor. İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı. Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

Cenin kentinde düzenlenen gözaltı operasyonlarında, bazı Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Eski Şehir'in özellikle Şam Kapısı'nda İsrail polisinin geçen yıl ramazandaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.