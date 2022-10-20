Son dakika haberi... İsrail polisinin günlerce aradığı Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle Filistin'de greve gidildi

İsrail polisi tarafından 11 gün boyunca aranan Filistinli Udey Temimi'nin dün akşam işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Maale Adumim yasa dışı Yahudi yerleşim birimi girişinde öldürülmesini protesto için bugün Filistin'de kapsamlı greve gidildi.

Fetih Hareketi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilere vefa ve direnişe verilen desteği göstermek için tüm kentlerde İsrail güçleriyle çatışma noktalarında gerilimi tırmandırma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Temimi'nin yasının tutulması ve İsrail'in işlediği suçların protesto edilmesi için bugün genel greve gidileceği kaydedilmişti.