İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

20.10.2022 15:24

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen, Udey et-Temimi'nin öldürülmesinin protesto edildiği gösterilere müdahalesinde bir kişinin yaralandığı, 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen, Udey et-Temimi'nin öldürülmesinin protesto edildiği gösterilere müdahalesinde bir kişinin yaralandığı, 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi tarafından 11 gün boyunca aranan Filistinli Temimi'nin dün akşam işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Maale Adumim yasa dışı Yahudi yerleşim birimi girişinde öldürülmesini protesto için Batı Şeria'nın El-Bire, Ramallah, El Halil, Tulkerem ve Nablus kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Gösterilere müdahale eden İsrail güçleriyle Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere müdahalesinde gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi ciddi şekilde yaraladığını onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktarırken, olaylarda 4 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.

İsrail 8 Ekim'den bu yana arıyordu

Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında 8 Ekim Cumartesi akşamı İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'na saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştı.

İsrail güvenlik birimleri, 8 Ekim'den itibaren Temimi'yi yakalamak için insan avı başlatmış, onlarca Filistinliyi gözaltına almış Doğu Kudüs'te kontrol noktaları kurmuş, kentin üzerinde insansız hava araçları uçurmuştu.

Şuafat Mülteci Kampı'nın giriş-çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, kampa sık sık baskınlar düzenleyerek, sokakları savaş alanına çevirmişti.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenlemişti.

Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin genelinde halk, Şuafat'taki Filistinlilerle dayanışma amacıyla gösteriler düzenlemiş, çok sayıda kentte grev ilan edilerek, iş yerleri kapatılmış, okullarda eğitime ara verilmişti.

İsrail polisi, dün yaptığı açıklamada, silahlı saldırı gerekçesiyle 8 Ekim'den bu yana aradığı Udey Temimi'nin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Maale Adumim girişinde düzenlediği bir başka saldırı sırasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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