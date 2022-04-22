İsrail polisinin karşısında sakince oturan Filistinli, gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı
22.04.2022 11:10
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarda arbedeler çıkmış, olaylar nedeniyle bazı Filistinliler yaralanmış bazıları da gözaltına alınmıştı. Polisin plastik mermi ve gaz bombasıyla saldırdığı sırada taburesinde istifini bozmadan oturan Filistinli adam ise tavrıyla manşetleri süsledi. Gündeme oturan fotoğrafın başrolü 56 yaşındaki Arif Tütüncü, o sırada polise, "Siz de kimsiniz, görmüyorum sizi, sıfırsınız" mesajı verdiğini anlattı.
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22.04.2022 11:15:35. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail polisinin karşısında sakince oturan Filistinli, gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı - Son Dakika