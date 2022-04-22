İsrail polisinin karşısında sakince oturan Filistinli, gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı - Son Dakika
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İsrail polisinin karşısında sakince oturan Filistinli, gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı

22.04.2022 11:10
İsrail polisinin karşısında sakince oturan Filistinli, gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarda arbedeler çıkmış, olaylar nedeniyle bazı Filistinliler yaralanmış bazıları da gözaltına alınmıştı. Polisin plastik mermi ve gaz bombasıyla saldırdığı sırada taburesinde istifini bozmadan oturan Filistinli adam ise tavrıyla manşetleri süsledi. Gündeme oturan fotoğrafın başrolü 56 yaşındaki Arif Tütüncü, o sırada polise, "Siz de kimsiniz, görmüyorum sizi, sıfırsınız" mesajı verdiğini anlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği...

Mescidi Aksa, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail polisinin karşısında sakince oturan Filistinli, gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail polisinin karşısında sakince oturan Filistinli, gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı - Son Dakika
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