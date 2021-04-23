İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 105 kişi yaralandı - Son Dakika

İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 105 kişi yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 105'e yükseldiFilistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in...

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 105'e yükseldi Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınında toplandı. Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için TOMA ile atlıları devreye soktu. TOMA'lardan Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıkılırken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombaları da kullandı. Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi. İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde yaralanan Filistinli sayısının 105'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 22 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Filistin Kızılayı Sözcüsü Ata Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde plastik mermi kullandığı ve yaralanmaların büyük çoğunluğunun plastik mermi kaynaklı olduğunu vurguladı. Filistinlilerle Yahudiler arasında kavga Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinliler ile Yahudiler arasında kavga yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Yahudiler ile Filistinlilerin birbirlerine darbettikleri ve taşladıkları görüldü. İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'da toplanıyor, İsrail polisi de onlara müdahale ediyor.

Son Dakika

Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi

Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi

Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf

Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti

Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabını kapattı

Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil

Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza