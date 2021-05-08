İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi - Son Dakika

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi

08.05.2021 19:31
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi, System.String[]

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi.

İHH Bursa Şubesinin Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan Bursa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi, İsrail polisinin saldırısını kınadı.

Grup adına açıklama yapan İHH Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tirfil, dünya kamuoyunun işgalci İsrail'in yeni bir zulmüne şahit olduğunu söyledi.

Ramazan ayında yapılan bu saldırının bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Tirfil, "Siyonist İsrail, Filistin devletinin ve toplumunun varlığını hiçe saymakta ve sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir. Filistinlilere karşı uygulanan ambargo, günlük yaşamlarını engelleme girişimleri, evlerini, yerleşim yerlerini zorla terk etmeye zorlayan politikalar ve Mescid-i Aksa'yı Müslümanlarının elinden alma planları asla kabul edilemez. Bu hukuksuz işgalci politikaları ve saldırıları nefretle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup bir süre slogan attıktan sonra protestolarını sonlandırdı.

Protesto, İsrail, Bursa, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Bursa'da protesto edildi - Son Dakika


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