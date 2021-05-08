İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
08.05.2021 01:05
Doğu Kudüs'teki Harem-i Şerif'te akşam namazı sonrası hareketli saatler yaşandı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses kapsülleriyle saldırdı. İsrail polisinin müdahalesi sonucu 178 kişi yaralandı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırıda bulundu. İsrail polisi, yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.
YARALI SAYISI ARTIYOR
Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Sahire Kapısında da İsrail polisi Filistinli gençlere saldırdı. Polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralananların sayısı 178'e yükseldi.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif'te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisine avlulardan çekilme çağrısı yaptı. İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı: 178 yaralı Anadolu Ajansı çalışanları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
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