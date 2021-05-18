İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale - Son Dakika

İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale

18.05.2021 17:12

İsrail polisi Filistinli gençleri gözaltına alarak darp etmesi İsrail polisinden Filistinli gençlere sert müdahalesi Şam kapısındaki gösteriden detaylar İsrail polisi gösteriye ses bombasıyla müdahale etmesi İsrail polisi Filistinli genç kızı gözaltına alması Gösteriyi dağıtmak için Toma...

İsrail polisi Filistinli gençleri gözaltına alarak darp etmesi

İsrail polisinden Filistinli gençlere sert müdahalesi

Şam kapısındaki gösteriden detaylar

İsrail polisi gösteriye ses bombasıyla müdahale etmesi

İsrail polisi Filistinli genç kızı gözaltına alması

Gösteriyi dağıtmak için Toma ile müdahale

Atlı polislerin devriye atması İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale

KUDÜS (AA) – İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını protesto etmek amacıyla Şam Kapısı'nda toplanmak isteyen Filistinli gençlere İsrail polisi müdahale etti.

Müdahalede ses bombası ve plastik mermi kullanıldı, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkıldı.

Bir kişiyi plastik mermiyle yaralayan polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale
İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale
İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale
İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale

Toplumsal Olaylara Müdahala Aracı, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale - Son Dakika


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