İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti. - Son Dakika

İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
24.05.2021 14:38
İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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