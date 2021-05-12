Esenyurt'ta bir araya gelen taksiciler araçlarıyla konvoy yaparak Filistinlilere yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'i protesto etti. Doğan Araslı bulvarında bulunan tünelden geçtikleri sırada yol kenarında bulunan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla konvoyu görüntülemeye başladı.
Bu sırada bir adam el sallayarak konvoyun bulunduğu karşı şeride doğru ilerlemeye başladı. Yola çıkan adama hızla gelen taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kişi yaralandı. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevredekiler yaralının yardımına koştu. 40 yaşındaki Türkmenistan uyruklu yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İsrail protestosunu kaydetmek isterken, feci kazayı görüntüledi - Son Dakika