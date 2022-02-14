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İsrail, Raid Salah'a bir ay seyahat yasağı getirdi - Son Dakika

İsrail, Raid Salah'a bir ay seyahat yasağı getirdi

14.02.2022 17:16
İsrail, Raid Salah'a bir ay seyahat yasağı getirdi

İsrail makamlarının, Filistin 1948 İslami Hareketinin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'a bir ay seyahat yasağı getirdiği belirtildi.

İsrail makamlarının, Filistin 1948 İslami Hareketinin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'a bir ay seyahat yasağı getirdiği belirtildi.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Şaked'in aldığı karara ilişkin bilgi verdi.

Zabarka, Şeyh Salah'ın söz konusu karar uyarında bir ay boyunca seyahat edemeyeceğini, bu sürenin 6 ay uzatılabileceğini söyledi.

İsrail makamlarının Salah'a karşı uyguladığı "faaliyetlerini izleme politikası" kapsamındaki bu kararı "keyfi ve hukuk dışı" olarak nitelendiren Zabarka, "Salah, gizli iş yapmıyor ve dünya üzerinde de istediği yere gitme hakkı var." diye konuştu.

Zabarka, İsrailli bakanın, radikal sağcı düşünceler taşıdığını ve bu kararı almasının arkasında da bu düşünceler ile ideolojinin bulunduğunu kaydetti.

Daha önce pek çok defa hapis cezası alan Şeyh Salah son olarak 16 Ağustos 2020'de girdiği hapishaneden 13 Aralık 2021'de çıkmıştı. İsrail makamları daha önce Salah'a Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı da getirmişti. Salah, 15 yıl süren giriş yasağından sonra ilk defa 6 Şubat'ta Mescid-i Aksa'ya girmişti.

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Şeyh Raid Salah, Süleyman Soylu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Raid Salah'a bir ay seyahat yasağı getirdi - Son Dakika


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