İsrail, Ramallah'ta 3 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Ramallah'ta evlere baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın batısındaki dağlık bölgelerdeki Ayn Ginya ile Ayn Arik kasabalarına baskın düzenleyip bölgedeki dükkanların güvenlik kamera kayıtlarına da el koydu.

Kaynaklar, evlere baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail makamlarından dün yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsraillinin öldüğü, aynı aileden 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.