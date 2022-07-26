İsrail, Rusya ile ilişkilerinin Yahudi Ajansı nedeniyle bozulmasından endişe ediyor - Son Dakika
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İsrail, Rusya ile ilişkilerinin Yahudi Ajansı nedeniyle bozulmasından endişe ediyor

26.07.2022 16:40
İsrail, Rusya ile ilişkilerinin Yahudi Ajansı nedeniyle bozulmasından endişe ediyor

İsrailli yetkililer, Rusya'daki İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesi halinde Rusya'ya verilecek olası yanıtların medyaya sızmasının Moskova ile ilişkilere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

İsrailli yetkililer, Rusya'daki İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesi halinde Rusya'ya verilecek olası yanıtların medyaya sızmasının Moskova ile ilişkilere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Dışişleri Bakanlığına Moskova tarafından JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi halinde muhtemel tepkilerin liste olarak hazırlanması talimatı vermesinden birkaç saat sonra konu İsrail medyasına yansıdı. İsimleri açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde İsrail'in Moskova Büyükelçisini istişare için çağırmak dahil olmak üzere bir dizi muhtemel yanıtın gündeme geldiği belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde İsrailli bir yetkilinin, "Medyaya sızdırmalarla, Rusya'ya karşı boy göstermek eğlenceli ancak bu tür adımlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasına neden olabilir ve İsrail'in önde gelen çıkarlarını sabote edebilir." ifadelerine yer verildi.

Gazete ayrıca "birçok İsrailli yetkilinin, gerilimi tırmandırabilecek ve İsrail'in çıkarlarını baltalayabilecek hamleler konusunda çekincelerini ve endişelerini dile getirdiğini" aktardı.

İsrail'in atmayı düşündüğü adımlar hakkında yaşanan sızıntıyı eleştiren üst düzey bir siyasi yetkili, bu tür önerilerin "İsrail'in stratejik çıkarlarını ve bu çıkarları korumak için aylardır sürdürülen çabaları baltaladığını" söyledi.

İsrail Maliye Bakanı Avigdor Lieberman da dün ordu radyosuna yaptığı açıklamada, hükümetin Rusya'ya baskı yapmak için medyayı kullanmasını eleştirmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un müdahalesi düşünülüyor

Haaretz gazetesine göre İsrail yönetimi şimdi Cumhurbaşkanı Isaac Herzog gibi üst düzey bir yetkiliden anlaşmazlığı çözmek için Rus mevkidaşı ile görüşmesini istemeyi düşünüyor.

Habere göre, Herzog ve Lapid, pazartesi gecesi rutin bir brifing için bir araya geldi.

Rusya Adalet Bakanlığı, geçen hafta, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi talebinde bulunmuştu. Konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

Konuyu görüşmek üzere Rusya'ya gitmek isteyen İsrailli hukuk heyetine Moskova makamlarından henüz onay gelmediği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin, Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid de Moskova'nın, JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

Yahudi Ajansı 1929'da kuruldu

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929 yılında kuruldu.

Söz konusu Ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.

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Kaynak: AA

Moskova, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

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