İsrail, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

İsrail, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
09.12.2020 17:45
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre, Viktorov bu hafta gazeteye verdiği mülakat nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Viktorov, Jerusalem Post'a verdiği mülakatta, " İran'ın manevralarının değil, İsrail'in Arap ülkeleri veya Filistin ile çatışmasında Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymamasının Orta Doğu için en büyük sorunu oluşturduğunu" ifade etmişti.
Durumla ilgili henüz İsrail makamlarından veya Rus Büyükelçiliğinden açıklama yapılmadı.
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