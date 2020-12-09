İsrail, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre, Viktorov bu hafta gazeteye verdiği mülakat nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Viktorov, Jerusalem Post'a verdiği mülakatta, " İran'ın manevralarının değil, İsrail'in Arap ülkeleri veya Filistin ile çatışmasında Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymamasının Orta Doğu için en büyük sorunu oluşturduğunu" ifade etmişti.

Durumla ilgili henüz İsrail makamlarından veya Rus Büyükelçiliğinden açıklama yapılmadı.