İsrail: Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesini tanımayacağız

İsrail, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesini tanımayacağını, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekler. Rusya'nın dört bölgeyi ilhak etmesini tanımayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail'in bu net pozisyonunu son günler de dahil olmak üzere tekraren ortaya koyduğu" aktarıldı.