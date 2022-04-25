İsrail, "saldırı hazırlığında" oldukları iddiasıyla 7 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, "saldırı hazırlığında" oldukları iddiasıyla 7 Filistinliyi gözaltına aldı

25.04.2022 17:07
İsrail, "saldırı hazırlığında" oldukları iddiasıyla 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da "saldırı hazırlığında" oldukları iddiasıyla aralarında bir kadının da bulunduğu 7 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da "saldırı hazırlığında" oldukları iddiasıyla aralarında bir kadının da bulunduğu 7 Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başbakanlık Sözcüsü Ofis Gendelman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli direniş örgütü İslami Cihad'a bağlı bir hücrenin çökertildiğini belirtti.

Hücre üyelerinin "saldırı operasyonları ve bir füze yapımı için çalıştığını" ileri süren Gendelman, yakalananlar arasında bulunan dört çocuk annesi kadının daha önce de bir intihar saldırısı planladığı gerekçesiyle hapis yattığını aktardı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, yakalanan Filistinlilerin sorgularında "kendilerine yöneltilen suçlamaları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentinden biriyle iletişim halinde olduklarını" kabul ettikleri iddia edildi.

Haberde ayrıca bu kişilerle birlikte bir güdümlü el bombası da ele geçirildiği kaydedildi.

Şin-Bet'in İsrail basınına sağladığı görüntülerde, söz konusu hücrenin açık arazide patlayıcılarla deneme yaptığı ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de söz konusu hücrenin üyelerinden olduğu iddia edilen bir kadın ve bir adamın resmini paylaşarak Şin-Bet'e teşekkür etti.

İsrail, son bir ay içinde üçü silahlı biri bıçaklı olmak üzere dört ayrı saldırıya sahne olmuş, 14 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya özellikle nisan ayında baskınlarını ve müdahalesini artırmış, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 20'den fazla Filistinli, İsrail askerlerince öldürülmüştü.

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Batı Şeria, Saldırı, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, 'saldırı hazırlığında' oldukları iddiasıyla 7 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


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