İsrail, saldırı ihtimaline karşılık kayak merkezini kapattı - Son Dakika

İsrail, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta öldürülmesinin ardından saldırı ihtimali nedeniyle kayak merkezini kapattığını duyurdu.



İsrail Askeri Sözcüsü Avichay Adraee, Golan Tepeleri'nde Suriye sınırında bulunan Hermon Dağı'ndaki kayak merkezini saldırı riski nedeniyle kapattığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından, Haşdi Şabi'nin Halk Seferberlik Güçleri Sözcüsü Ahmed al-Assadi, "ABD ve İsrail, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani ve Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesinden sorumludur" açıklamasını yaptı. Assadi'nin açıklamasının ardından İsrail, saldırı ihtimaline karşı kayak merkezini kapattığını açıkladı.



İranlı yetkililer Süleymani'nin ölümüne ilişkin ABD'den intikam alacaklarını açıklamıştı. - TEL AVİV