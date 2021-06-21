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İsrail saldırıları Gazze'deki balık çiftliklerini de etkiledi - Son Dakika

İsrail saldırıları Gazze'deki balık çiftliklerini de etkiledi

21.06.2021 12:41

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan balık çiftlikleri yıllardır devam eden ekonomik sorunların ardından İsrail'in geçen ay bölgeye düzenlediği saldırılar ve tek ticari sınır kapısını da kapatması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan balık çiftlikleri yıllardır devam eden ekonomik sorunların ardından İsrail'in geçen ay bölgeye düzenlediği saldırılar ve tek ticari sınır kapısını da kapatması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırılar sırasında hedef aldığı noktalardan bazılarının balık çiftliklerine yakın bölgeler olması ve Gazze'nin tek ticari kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatması sektörü oldukça zor durumda bıraktı.

Gazze'de küçük bazı havuzlarda gerçekleştirilen balık üretimleri dışında yalnızca iki büyük balık çiftliği bulunuyor. Bu balık çiftliklerinde yıllık 500 ton kadar balık üretiliyor.

İsrail saldırılarının sektöre verdiği zarar 2 milyon 650 bin dolardan fazla

Gazze'deki Tarım Bakanlığı Balıkçılık Genel İdaresi Hizmetler Müdürü Cihad Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırılarının Gazze'de hem deniz balıkçılığı hem de çiftlik balıkçılığı olmak üzere sektöre verdiği zararın 2 milyon 650 bin dolardan fazla olduğunu söyledi.

Saldırılardan direkt zarar gören balıkçı tekneleri, çiftlikler ve güneş enerjisi panellerinde yaklaşık 250 bin dolarlık hasar oluştuğunu kaydeden Salah, bölgenin tek ihracat kapısı Kerm Ebu Salim'in de kapatılmasıyla bu rakamın yaklaşık 1 milyon 200 bin dolara yaklaştığını belirtti.

Salah, Gazze'den Batı Şeria'ya haftada yaklaşık 30 ton balık ihraç edildiğini, bunun da çiftliklerdeki üretimin yüzde 80'i anlamına geldiğini ifade etti.

İhracatın temel olarak Batı Şeria pazarına yapıldığını aktaran Salah, "Kapıların kapatılması, saldırının ardından gelen bitkinlik, insanlarda satın alma gücünü zayıflattı, Gazze'de iç piyasadaki satışlarda da büyük gerileme oldu." dedi.

İsrail'in 11 gün süren saldırıları bitti etkileri ise sürüyor

El-Bahhar balık çiftliği sahibi Suheyl el- Hac, İsrail'in 11 gün süren saldırılarının bittiğini ancak etkilerinin tüm şiddetiyle devam ettiğini söyledi.

İsrail'in denizde avlanma kısıtlamasını en ağır şekilde uyguladığı 2014 yılında bu balık çiftliğini kurduğunu anlatan Hac, "İsrail'in bu uygulamaları, Gazze açıklarında balık kıtlığının yanı sıra, halkı en güvenli gıdalardan biri olan balıktan da mahrum etti." diye konuştu.

İsrail'in son saldırıları ve Gazze'nin sahip olduğu tek ticari kapıyı da kapatması nedeniyle balık çiftliğinin çok büyük kayıplara uğradığına işaret eden Hac, bunun da 77 bin dolardan fazla olduğunu belirtti.

Gazze'nin tek ihracat kapısı kapalı

Hac, daha önce Batı Şeria'ya haftada 5-6 ton civarında balık ihraç ettiğini ancak bugün bu miktarların çiftlikte biriktiğini ve ağır kayıplara neden olduğunu vurguladı.

Hac, Gazze'nin tek ihracat kapısının da bu şekilde kapalı kalması halinde, çiftlikte tonlarca balığın birikeceğini ve yeni balıklar için yer olmaması nedeniyle her geçen gün daha fazla zarara uğrayacaklarını vurguladı.

Yaklaşık 4 yıl önce çipura ithal ettikten sonra kuluçka için bir laboratuvar kurduklarını anlatan Hac şunları söyledi:

"Küçük çipura balık yumurtalarını ithal ediyorduk ancak bu da bize büyük kayıplara mal oldu. Çünkü balığın geçiş sırasında 15 saatten fazla bekletilmesi ölümüne neden oluyordu. Ayrıca, bu oldukça pahalı bir yoldu. Bu sorunu çözmek için çipura kuluçka merkezi kurmaya karar verdik."

İhraç edilemediği için çiftliklerde biriken balıkların ölmesinden endişe ediliyor

Çiftliklerde balık birikmesi nedeniyle küçük balıkları nerede bakacaklarını bilmediklerini, boş havuzların da kalmadığını aktaran Hac, balıkların ölmesinden endişe ettiğini dile getirdi.

Hac, iç piyasadaki satışların düşmesi ve ihracat imkanlarının kapanması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını ve işletme masraflarını ödemekte dahi zorlandığını söyledi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşadıkları büyük ekonomik sıkıntıları da hatırlatan Hac, "Koronavirüs nedeniyle işimizde büyük olumsuzluklar yaşadık. Üretim ve satışlarımızda büyük düşüş yaşandı. Yerimizi neredeyse daimi olarak kapamıştık." dedi.

Hac, durumun böyle devam etmesi halinde işletmenin kapanmasından korktuğunu ifade etti.

İsrail saldırıları Gazze'deki balık çiftliklerini de etkiledi
İsrail saldırıları Gazze'deki balık çiftliklerini de etkiledi
İsrail saldırıları Gazze'deki balık çiftliklerini de etkiledi
İsrail saldırıları Gazze'deki balık çiftliklerini de etkiledi
İsrail saldırıları Gazze'deki balık çiftliklerini de etkiledi

İhracat, İsrail, Gazze, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail saldırıları Gazze'deki balık çiftliklerini de etkiledi - Son Dakika


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