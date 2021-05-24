İsrail saldırıları Gazze Şeridi'nde ağır yaralar açtı - Son Dakika

İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı 11 gün süren saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 bine yakın konut tamamen yıkılırken yerlerinden olan binlerce Filistinli hala evlerine dönemedi.

İsrail yönetimi, ramazan ayının başından itibaren Filistinlilerin adeta sinir uçlarıyla oynadı.

Önce tam da ramazan ayının ilk gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarını barikatlarla kapattı.

Daha sonra İsrail yönetiminin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli aileleri zorla evlerinden çıkarma planı nedeniyle gerginlik daha da arttı.

İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da teravih namazı sırasında cemaate saldırmasıyla gerginlik doruk noktaya ulaştı.

10 Mayıs'a gelindiğinde İsrail polisinin fanatik Yahudilerin baskınlarını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırması bardağı taşıran son damla oldu.

Gazze'deki Filistinli gruplar 10 Mayıs'ta İsrail polisine Mescid-i Aksa'dan ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için yerel saatle 18: 00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin tanınan sürede çekilmemesi üzerine Gazze'deki Filistinli gruplar İsrail tarafına çok sayıda roket attı.

İsrail ise bu roketleri gerekçe göstererek 10 Mayıs'ta "Surların Muhafızı" adıyla Gazze'ye saldırı başlattı.

ABD'nin baskısıyla gelen ateşkes

Başta ABD olmak üzere uluslararası camiadan gelen baskıların ardından İsrail, 21 Mayıs'ta başlayan ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin zoraki ateşkesi kabul etmesi İsrail muhalefeti tarafından sert şekilde eleştirilirken, bu durum başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında zafer olarak kutlandı.

Her ne kadar Filistinli gruplar büyük bir zafer kazandıklarını söyleseler de saldırılar ablukanın boyunduruğu altındaki Gazze'de büyük acılar bıraktı.

İsrail saldırılarında 66 çocuk hayatını kaybetti

İsrail, 11 gün boyunca Gazze'yi havadan ve karadan bombaladı.

Saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirdi, 1948 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail saldırılarında yaralananlardan 610'u çocuk.

Yerlerinden olan binlerce Filistinli hala evlerine dönemedi

Savaş uçakları, silahlı insansız hava araçları ve top atışlarıyla hedef alınan Gazze'de 2 bine yakın konut tamamen yıkıldı, binlercesinde de hasar oluştu.

Ateşkesin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen, yerlerinden edilen binlerce Filistinli, tamamen yıkılması ya da büyük hasar oluşması nedeniyle henüz evlerine dönebilmiş değil.

Saldırıların Gazze ekonomisine maliyeti 150 milyon dolar

İsrail saldırılarının, 15 yıldır abluka altında ezilen Gazze ekonomisine maliyetinin ise en az 150 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Gazze'de İsrail saldırılarının izini silmek için çalışmalar tüm hızla devam ederken günlük hayat da yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor.