- İsrail saldırıları Kadir Gecesi'nde de devam etti: 90 yaralı - Son Dakika

- İsrail saldırıları Kadir Gecesi'nde de devam etti: 90 yaralı

- İsrail saldırıları Kadir Gecesi'nde de devam etti: 90 yaralı İsrail güçlerinin Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik müdahalesinde çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralandı.

- İsrail saldırıları Kadir Gecesi'nde de devam etti: 90 yaralı KUDÜS - İsrail güçlerinin Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik müdahalesinde çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde de ibadet etmek isteyen Filistinlilere saldırılarına devam etti. Dün gece binlerce Filistinli teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya geldi. Namazın kılınmasının ardından İsrail güçleri ve Filistinliler arasında tansiyon yükseldi. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 90 Filistinlinin yaralandığını açıklarken, 16'sının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanırken Filistinli eylemciler güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Son Dakika

Arda Turan'dan Beşiktaş Başkanı'na gönderme: Benim evimde olmaz

Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti

Rüya gibi bir sezon geçiren Ozan Tufan, istatistikleri altüst etti

"Marketlerde ped satışı yasaklandı" iddialarına İçişleri açıklık getirdi: Öyle bir yasak yok

Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı

Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım

Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı! Oktay Kaynarca'yı arayıp değişiklik talep etmiş

Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim