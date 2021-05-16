İsrail saldırıları nedeniyle evinde ailesiyle mahsur kalan Filistinli baba çektiği video ile yardım istedi - Son Dakika

İsrail saldırıları nedeniyle evinde ailesiyle mahsur kalan Filistinli baba çektiği video ile yardım istedi

16.05.2021 06:03
İsrail saldırıları nedeniyle evinde ailesiyle mahsur kalan Filistinli baba çektiği video ile yardım istedi, System.String[]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda oturdukları apartmanın bombalanması nedeniyle eşi ve 4 çocuğuyla evlerinde mahsur kalan Filistinli baba, çektiği video ile yardım istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda oturdukları apartmanın bombalanması nedeniyle eşi ve 4 çocuğuyla evlerinde mahsur kalan Filistinli baba, çektiği video ile yardım istedi.

Sosyal medyadan paylaştığı videoda, oturdukları apartmanın bombalandığını, merdivenlerin dairenin kapısını kapattığını belirten Filistinli baba Sami Sakullah, "Görüyorsunuz, evimde, eşim ve çocuklarımla mahsur kaldık. Duvarlar çatlamış. Mahsur kaldık burada." ifadelerini kullandı.

Baba Sakullah'ın yardım istediği videoyu izledikten sonra harekete geçen sivil savunma ekipleri, evin balkonuna dayadıkları merdivenle baba, anne ve 4 çocuktan oluşan aileyi kurtarmayı başardı.

Daha sonra bir televizyon kanalına konuşan Baba Sakullah, yaşadıkları o anları paylaştı.

Önce çok güçlü patlama sesleri duyduklarını, daha sonra da oturdukları apartmanın bir kısmının bombalandığını ifade eden Sakullah, en üst katta oturmaları nedeniyle zarar görmediklerini ancak apartman merdivenlerinin kapıyı kapatması dolayısıyla evde mahsur kaldıklarını anlattı.

Diğer katlarda oturanlardan enkaz altında kalanların ve kayıpların olduğunu aktaran Sakullah, İsrail'in bir ön uyarı yapmaksızın saldırı düzenlediğini söyledi.

Sakullah, sivil savunma ekiplerince merdivenle evden tahliye edildikleri sırada dahi çevrelerindeki İsrail saldırılarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti. Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlenen hava saldırısında da çok sayıda apartman dairesi yıkılmıştı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, saldırılarda hayatını kaybeden 2 Filistinli ile 22 yaralının hastaneye getirildiğini söylemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da sivil savunma ekiplerinin enkaz altından 5 çocuğu kurtarmayı başardığı ifade edilmişti.

Son verilerle, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 41'i çocuk, 23'ü kadın 147 Filistinli hayatını kaybetti, 1115 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail saldırıları nedeniyle evinde ailesiyle mahsur kalan Filistinli baba çektiği video ile yardım istedi - Son Dakika


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