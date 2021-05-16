İsrail saldırılarına karşılık Gazze'den Tel Aviv ve çevresine roket atıldı - Son Dakika

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık bölgedeki Filistinli direniş grupları Tel Aviv ve çevresine roket fırlattı.

Gazze'den atılan çok sayıda roket nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin atılan roketlerin büyük bölümünü havada imha ettiği görüldü.

Tel Aviv yönetimi, atılan roketler nedeniyle bölgede can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roket saldırılarının İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık düzenlendiği belirtildi.