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İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun hukuk mücadelesi sürüyor - Son Dakika

İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun hukuk mücadelesi sürüyor

15.11.2021 22:16

İsrail'in 2009'da Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 3 kızını kaybeden Filistinli doktor İzzeddin Ebu Ayş'ın Tel Aviv yönetimine karşı açtığı davanın duruşması İsrail Yüksek Mahkemesinde görüldü.

İsrail'in 2009'da Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 3 kızını kaybeden Filistinli doktor İzzeddin Ebu Ayş'ın Tel Aviv yönetimine karşı açtığı davanın duruşması İsrail Yüksek Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme heyetinin, dava dosyasını incelediği ancak kararın açıklanmadığı belirtildi.

Filistinli doktor Ebu Ayş, İsrail tanklarının 16 Ocak 2009'da Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerine açtığı ateş sonucu Beysan (21), Meyar (15) ve Ayet (13) adındaki 3 kızının ölümü nedeniyle "İsrail'in suçunu itiraf etmesini, resmi olarak özür dilemesini ve tazminat ödemesini" talep ediyor.

Dava ilk olarak 14 Mart 2017'de ülkenin güneyindeki Beer Şeva (Biru's-Seba) kentinde bulunan Merkez Mahkemesinde görülmüş ancak mahkeme tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine Ebu Ayş, İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak bu sefer de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dava ertelenmişti.

"Kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum"

Bugün İsrail Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmaya katılan Ebu Ayş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum." dedi.

Kızlarının odasının fotoğrafını gösteren Ebu Ayş, "Burası evimin çocuk odası. Savaş sırasında kızım elektrik olmadığı için mumla ders çalışıyordu. Bu, iddialara karşı cevaptır." ifadelerini kullandı.

Ebu Ayş, kızlarının iyi bir insan olmak üzere eğitim aldığını dile getirerek, "Bir hedefleri vardı. Amaçları başarılı olmak, öğrenmek ve insani bir görev üstlenmekti." şeklinde konuştu.

Çocuklarının hakkını aramaya ve onların hatırasına sahip çıkmaya çalıştığını vurgulayan Ebu Ayş, "Çocuklarım kurban edildi ama ben onları hayatta tutacağım. Bir daha öldürülmelerini kabul etmeyeceğim. Hakimler adaletin gereğini yapmalı." diye konuştu.

İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu

İsrail, Gazze Şeridi'ne 27 Aralık 2008'de başlattığı ve 18 Ocak 2009'da sonlanan saldırılarına "Dökme Kurşun Operasyonu" ismini vermiş, İzzeddin el-Kassam Tugayları ise bu operasyonu hakla batılın mücadelesi olarak gördüğü için "Furkan Savaşı" olarak adlandırmıştı.

İsrail'in, saldırılarda uluslararası toplumun da tepkisini çeken fosfor bombası ve seyreltilmiş uranyum gibi konvansiyonel olmayan silahlar kullandığı hayatını kaybedenler üzerinde yapılan incelemeler sonucu bazı Avrupa merkezli kurumlar tarafından belgelenmişti.

Yine bazı Batılı kuruluşlar, 1436 Filistinlinin öldüğü, 5 bin 400'ünün yaralandığı söz konusu saldırılarda İsrail'in yaklaşık 1000 ton patlayıcı kullandığını açıklamıştı. Ayrıca Gazze Şeridi'nde 4 bin 100'den fazla evin kullanılamaz hale geldiği, 17 bin evin ise hasar gördüğü belirtilmişti.

Saldırılar, 21 günün ardından İsrail'in tek taraflı ateşkes ilan etmesi sonrasında, Hamas'ın İsrail askerlerinin çekilmesi için bir haftalık ateşkes ilan etmesiyle sona ermişti.

İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun hukuk mücadelesi sürüyor
İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun hukuk mücadelesi sürüyor
İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun hukuk mücadelesi sürüyor
İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun hukuk mücadelesi sürüyor

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun hukuk mücadelesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun hukuk mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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