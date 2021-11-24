Üye Girişi
İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun 13 yıllık hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı - Son Dakika

İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun 13 yıllık hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı

24.11.2021 23:36
İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun 13 yıllık hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı

İsrail'in 2009'da Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 3 kızını ve bir kız yeğenini kaybeden Filistinli doktor İzzeddin Ebu Ayş'ın Tel Aviv yönetimine karşı açtığı davanın temyiz başvurusu İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

İsrail'in 2009'da Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 3 kızını ve bir kız yeğenini kaybeden Filistinli doktor İzzeddin Ebu Ayş'ın Tel Aviv yönetimine karşı açtığı davanın temyiz başvurusu İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

İsrail basınının aktardığına göre, Filistinli doktor Ebu Ayş, İsrail tanklarının 16 Ocak 2009'da Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerine açtığı ateş sonucu Beysan (21), Meyar (15) ve Ayet (13) adındaki 3 kızının ölümü nedeniyle "İsrail'in suçunu itiraf etmesi, resmi olarak özür dilemesi ve tazminat ödemesi" talebiyle açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin ret kararının geçerli olduğunu açıkladı.

Yüksek Mahkeme, karar metninde, "Yüreklerimiz temyize giden tarafla ancak önümüzdeki yargı işleyişinde bir yanıt ve çare yok." ifadelerine yer verildi.

Dava ilk olarak 14 Mart 2017'de ülkenin güneyindeki Beer Şeva (Biru's-Seba) kentinde bulunan Merkez Mahkemesi'nde görülmüş ancak başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti.

Bunun üzerine Ebu Ayş, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuş ancak bu sefer de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dava ertelenmişti.

İsrail, öncesinde Ebu Ayş'ın kızları ve yeğeninin ölümünde sorumluluğu üstlenmişti. Geçen haftaki duruşmada, İsrail Savunma Bakanlığı avukatları, olayın "savaş kaynaklı hasar olduğunu", davacı avukatlarıysa İsrail'in ihmal nedeniyle suçlu olduğunu savunmuştu.

Ebu Ayş, geçen haftaki duruşmada, "Kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum." demişti.

Çocuklarının hakkını aramaya ve onların hatırasına sahip çıkmaya çalıştığını vurgulayan Ebu Ayş, "Çocuklarım kurban edildi ama ben onları hayatta tutacağım. Bir daha öldürülmelerini kabul etmeyeceğim. Hakimler adaletin gereğini yapmalı." diye konuşmuştu.

İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu

İsrail, Gazze Şeridi'ne 27 Aralık 2008'de başlattığı ve 18 Ocak 2009'da sonlanan saldırılarına "Dökme Kurşun Operasyonu" ismini vermiş, İzzeddin el-Kassam Tugayları ise bu operasyonu hakla batılın mücadelesi olarak gördüğü için "Furkan Savaşı" olarak adlandırmıştı.

İsrail'in, saldırılarda uluslararası toplumun da tepkisini çeken fosfor bombası ve seyreltilmiş uranyum gibi konvansiyonel olmayan silahlar kullandığı hayatını kaybedenler üzerinde yapılan incelemeler sonucu bazı Avrupa merkezli kurumlar tarafından belgelenmişti.

Yine bazı Batılı kuruluşlar, 1436 Filistinlinin öldüğü, 5 bin 400'ünün yaralandığı söz konusu saldırılarda İsrail'in yaklaşık 1000 ton patlayıcı kullandığını açıklamıştı. Ayrıca Gazze Şeridi'nde 4 bin 100'den fazla evin kullanılamaz hale geldiği, 17 bin evin ise hasar gördüğü belirtilmişti.

Saldırılar, 21 günün ardından İsrail'in tek taraflı ateşkes ilan etmesi sonrasında, Hamas'ın İsrail askerlerinin çekilmesi için bir haftalık ateşkes ilan etmesiyle sona ermişti.

Tel Aviv, Temyiz, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun 13 yıllık hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı 19:40 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla 17:23 Son Dakika: Dolar kuru akaryakıt fiyatlarını etkiledi! Benzin ve motorindeki artış 1 liradan daha fazla Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! 16:33 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı 16:31 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü 16:30 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi 15:27 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu 12:45 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla öldürmek isteyen babanın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
23:24 Ajax maçının bitiminde Dolmabahçe'yi sallayan tezahürat: Söz ver bize Sergen
23:20 Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Cezaevlerinde açık görüşler yeniden başlıyor
23:10 Türkiye'den ihtiyaç sahibi ülkelere destek! Covax üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapılacak
23:08 Haller, Beşiktaş maçında tarih yazdı! Ajax'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk 5 maçında 9 gol attı
22:41 Son Dakika: Çocuk teslimini en baştan değiştiren 5. Yargı Paketi, Meclis'te kabul edildi
22:41 Beşiktaş, Avrupa hayallerine veda etti! Ajax'a yenilen Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde grup sonuncusu oldu
22:35 Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor
22:32 Cengiz Kurtoğlu gittiği restoranda iş insanını bıçakla saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi
22:18 Fatih Terim'in ilginç Marsilya planı! Antrenmanda Vitor Pereira modeline şans verdi
22:01 İstanbul metrosunda korkunç anlar! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı
İstanbul metrosunda korkunç anlar! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı İstanbul metrosunda korkunç anlar! Kadın yolcuya küfürler savurup bıçakla saldırdı         
22:02
Son dakika! BAE Veliaht Prensi uzun yıllar sonra Türkiye'ye geldi! 10 anlaşma imzalandı Son dakika! BAE Veliaht Prensi uzun yıllar sonra Türkiye'ye geldi! 10 anlaşma imzalandı         
17:42
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Cansız bedeninin üzerinde larvalar oluşmuş         
15:55
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:22
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum         
12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 23:42:28. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun 13 yıllık hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement