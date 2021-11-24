İsrail saldırılarında 3 kızını kaybeden Filistinli doktorun 13 yıllık hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı - Son Dakika

İsrail'in 2009'da Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında 3 kızını ve bir kız yeğenini kaybeden Filistinli doktor İzzeddin Ebu Ayş'ın Tel Aviv yönetimine karşı açtığı davanın temyiz başvurusu İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

İsrail basınının aktardığına göre, Filistinli doktor Ebu Ayş, İsrail tanklarının 16 Ocak 2009'da Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerine açtığı ateş sonucu Beysan (21), Meyar (15) ve Ayet (13) adındaki 3 kızının ölümü nedeniyle "İsrail'in suçunu itiraf etmesi, resmi olarak özür dilemesi ve tazminat ödemesi" talebiyle açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin ret kararının geçerli olduğunu açıkladı.

Yüksek Mahkeme, karar metninde, "Yüreklerimiz temyize giden tarafla ancak önümüzdeki yargı işleyişinde bir yanıt ve çare yok." ifadelerine yer verildi.

Dava ilk olarak 14 Mart 2017'de ülkenin güneyindeki Beer Şeva (Biru's-Seba) kentinde bulunan Merkez Mahkemesi'nde görülmüş ancak başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti.

Bunun üzerine Ebu Ayş, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuş ancak bu sefer de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dava ertelenmişti.

İsrail, öncesinde Ebu Ayş'ın kızları ve yeğeninin ölümünde sorumluluğu üstlenmişti. Geçen haftaki duruşmada, İsrail Savunma Bakanlığı avukatları, olayın "savaş kaynaklı hasar olduğunu", davacı avukatlarıysa İsrail'in ihmal nedeniyle suçlu olduğunu savunmuştu.

Ebu Ayş, geçen haftaki duruşmada, "Kimsenin benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum." demişti.

Çocuklarının hakkını aramaya ve onların hatırasına sahip çıkmaya çalıştığını vurgulayan Ebu Ayş, "Çocuklarım kurban edildi ama ben onları hayatta tutacağım. Bir daha öldürülmelerini kabul etmeyeceğim. Hakimler adaletin gereğini yapmalı." diye konuşmuştu.

İsrail'in Dökme Kurşun Operasyonu

İsrail, Gazze Şeridi'ne 27 Aralık 2008'de başlattığı ve 18 Ocak 2009'da sonlanan saldırılarına "Dökme Kurşun Operasyonu" ismini vermiş, İzzeddin el-Kassam Tugayları ise bu operasyonu hakla batılın mücadelesi olarak gördüğü için "Furkan Savaşı" olarak adlandırmıştı.

İsrail'in, saldırılarda uluslararası toplumun da tepkisini çeken fosfor bombası ve seyreltilmiş uranyum gibi konvansiyonel olmayan silahlar kullandığı hayatını kaybedenler üzerinde yapılan incelemeler sonucu bazı Avrupa merkezli kurumlar tarafından belgelenmişti.

Yine bazı Batılı kuruluşlar, 1436 Filistinlinin öldüğü, 5 bin 400'ünün yaralandığı söz konusu saldırılarda İsrail'in yaklaşık 1000 ton patlayıcı kullandığını açıklamıştı. Ayrıca Gazze Şeridi'nde 4 bin 100'den fazla evin kullanılamaz hale geldiği, 17 bin evin ise hasar gördüğü belirtilmişti.

Saldırılar, 21 günün ardından İsrail'in tek taraflı ateşkes ilan etmesi sonrasında, Hamas'ın İsrail askerlerinin çekilmesi için bir haftalık ateşkes ilan etmesiyle sona ermişti.