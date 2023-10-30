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İsrail saldırılarında 35 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail saldırılarında 35 gazeteci hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 30.10.2023 05:19

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu duyuruldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı. İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail askerlerinin ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu duyuruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail askerlerinin ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında 35 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında 35 gazeteci hayatını kaybetti - Son Dakika
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