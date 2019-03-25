Son Dakika Haberleri: İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Yaralandı

İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Yaralandı

44 dakika önce

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Yaralandı, System.String[]
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze şeridine hava saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail'den yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Filistin, Gazze, İsrail, Güncel
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