İsrail saldırılarında bacaklarını, evini ve ofisini kaybeden Filistinli gazeteci hayallerinden vazgeçmiyor Açıklaması - Son Dakika

İsrail'in 2008-2009 yıllarında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda iki bacağını kaybeden Filistinli gazeteci Mumin Kurayka, son saldırılarda da uzun emek verip kurduğu medya şirketinden oldu.

Tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen umudunu hiç kaybetmeyen ve hayallerini gerçekleştirmeye çalışmaktan geri durmayan 33 yaşındaki Kurayka, İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan medya şirketini kurma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Bacaklarını kaybettiği 2008-2009 yılındaki saldırıların ardından uzun bir süre tedavi gördüğünü belirten Kurayka, tedavi sürecinin tamamlanmasından sonra İsrail'in işlediği suçları tüm dünyaya duyurabilmek için yeniden mesleğine döndüğünü ifade etti.

"Bacaklarımı kaybettim ancak çalışmaya devam ediyorum"

İçinde bulunduğu fiziksel durumun, onu işini yapmaktan alıkoyamadığını dile getiren Filistinli gazeteci, "Bacaklarımı kaybettim ancak foto muhabiri olarak çalışmayı sürdürdüm. Benimle benzer durumda olan gazetecilere de örnek oldum." dedi.

Uzun süredir, farklı dillerde Filistin haberleri üreten uluslararası bir medya şirketi kurma hayali olduğunu anlatan Kurayka, sonraki süreçte bu hayalini gerçekleştirmek için adım adım ilerlediğini belirtti.

Sonunda hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir aşama kaydettiğini ve İsrail'in mayıs ayındaki saldırılarından sadece 5 ay önce Gazze'deki 7 katlı El-Velid isimli binada ofis açmayı başardığını aktaran Kurayka, bir süredir de şirketini uluslararası bir kurum haline getirebilmek için çalıştığını anlattı.

"İsrail ayaklarımı olduğu gibi hayallerimi de benden almaya çalıştı ancak başaramayacak"

İsrail'in 2014 yılında düzenlediği saldırılarda Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ndeki evi tamamen yıkılan Kurayka, "İsrail 2008 yılındaki saldırılarda bacaklarımı, 2014 yılındaki saldırılarda evimi ve son olarak 2021 yılındaki saldırılarda hayallerimi hedef aldı." dedi.

Ancak yine de pes etmeyeceğini, her şeye yeniden başlayacağını, kendi ifadesiyle "küllerinden yeniden doğacağını" vurgulayan Filistinli gazeteci, şöyle konuştu:

"Şirketimi yeniden açacağım. Hiçbir şey beni bunu yapmaktan alıkoyamayacak. İsrail ayaklarımı olduğu gibi hayallerimi de benden almaya çalıştı ancak başaramayacak. Hayalimi gerçekleştireceğim; bu topraklarda Filistinlileri hedef alan ihlalleri ortaya çıkarmaya devam edeceğim."

Medya kuruluşları özellikle hedef alındı

İsrail'in son saldırılarda medya kuruluşlarını özellikle hedef aldığına dikkati çeken Kurayka, bu yolla Gazze'deki gazetecilerin işini yapmasını engellemeye, başta kadın ve çocukların yaşadığı binaları vurarak neden olduğu sivil kayıpların haber ve görüntülerinin dünyaya servis edilmesinin önüne geçmeye çalıştığını kaydetti.

Kurayka, İsrail'in gazetecilere yönelik bu ihlallerine rağmen meslektaşlarının Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirtti.

İnsan hakları kuruluşlarının yayımladığı raporlara göre İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda gazetecilere yönelik 51 ihlal gerçekleştirdi. Evine düzenlenen saldırıda bir gazetecinin hayatını kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı olaylar bu ihlaller arasında yer alıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.