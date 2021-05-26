İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzeli aile, enkaz üzerinde oğullarının doğum gününü kutladı - Son Dakika

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, 13 yaşındaki oğulları Mahmud'un doğum gününü evlerinin enkazı üzerinde kutladı.

Enkazdan çıkardıkları briketleri üst üste koyarak masa yapan, üzerine de doğum günü pastasını yerleştiren Sabbih ailesi, balonlar ve doğum günü süsleriyle de taş yığınları arasında sıcak ve renkli bir görüntü oluşturdu.

Aile, her durumda mutlu olabilmeyi ve dik durabilmeyi öğretmek istedikleri oğulları Mahmud'un arkadaşlarını da partiye davet etmeyi unutmadı.

AA muhabirine konuşan Mahmud'un babası Raid Sabbih, "İsrail'in sebep olduğu tüm bu yıkıma ve yaralara rağmen oğlum Mahmud'un doğum gününü kutladık. İsrail bayram günü evimizi yıkmış, sevincimizi de vurmuştu. Ama işte şimdi bugün burada doğum günü kutluyoruz." dedi.

Sabbih, evlerinin yıkılmasından duydukları hüzne rağmen bayramlarının ve kutlamalarının devam edeceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.