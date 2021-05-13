- İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Şeyh Cerrah'ta gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

- İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Şeyh Cerrah'ta gıyabi cenaze namazı

KUDÜS - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenler için Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde gıybai cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, her geçen gün can kaybı artıyor. Kudüs'ün Şey Cerrah Mahallesi'nde hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Filistinliler, Gazze'ye destek sloganları atarak, uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarını durdurmalarını talep etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında şu ana kadar 16'sı çocuk 5'i kadın olma üzere toplam 65 kişinin hayatını kaybettiği, 365 kişinin de yaralandığı bildirildi.