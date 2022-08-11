İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği

11.08.2022 23:38

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliğinden detaylar İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde resimler taşıması Çocukların mum yakması Kayan Kültür Merkezi Müdürü Tağrit Şafut ile röportaj GAZZE - Filistinli çocuklar, İsrail'in abluka altındaki Gazze...

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliğinden detaylar

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde resimler taşıması

Çocukların mum yakması

Kayan Kültür Merkezi Müdürü Tağrit Şafut ile röportaj GAZZE - Filistinli çocuklar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenler için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliği düzenledi. Anma etkinliğine katılan çocuklar, mum yaktı.

YORUMLAR
500
Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım Sadakataşı Derneğinden Gazze'ye insani yardım İsrail'de 4 Filistinli tutuklu açlık grevine devam ediyor İsrail'de 4 Filistinli tutuklu açlık grevine devam ediyor İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktığını açıkladı İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir tüneli yıktığını açıkladı
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:44 Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti
23:28 Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirliyor
23:18 Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!
22:39 Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
21:32 Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz beraberlikle bitti!
21:10 Yazılı Kanyon'da kaybolan 4 kişiden biri boğularak yaşamını yitirdi, 3'ünü kurtarma çalışmaları başladı
21:06 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı İran'ı yenerek şampiyon oldu
20:57 Stajyer doktorlara 1500 TL maaş yatırılması ortalığı karıştırdı, Bakan Koca'dan cevap geldi: Gerekli irade tecelli edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 00:07:14. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement