İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi

Törene yüzlerce Filistinli katılması İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar Törenden detaylar GAZZE - Hamas Hareketi, İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'nin Han Yunus kentinde anma etkinliği düzenlendi.

Törene yüzlerce Filistinli katılması İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar Törenden detaylar GAZZE - Hamas Hareketi, İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'nin Han Yunus kentinde anma etkinliği düzenlendi. Törene Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar ve çok sayıda Hamas yetkilisi katıldı.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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