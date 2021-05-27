İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını Haaretz gazetesi manşetten yayınladı - Son Dakika

İsrail'in 10 Mayıs'ta işgal ettiği Filistin topraklarındaki insanlara karşı başlattığı saldırı, ateşkes ile son bulmuştu. Bu süreçte onlarca insan yaşamını yitirmiş, birçok bina zarar görmüştü.

KAYBEDİLEN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADILAR

Bugün ise İsrail gazetelerinden Haaretz'in İbranice nüshasının ilk sayfası, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli çocukların fotoğraflarına ayrıldı.

"SAVAŞIN BEDELİ BU"

Saldırılarda hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarına yer verilen haber için "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.