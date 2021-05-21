İsrail saldırılarından kaçarak UNRWA okuluna sığınan Gazzeli aileler, zor şartlar altında yaşama tutunuyor - Son Dakika

İsrail saldırılarından kaçarak UNRWA okuluna sığınan Gazzeli aileler, zor şartlar altında yaşama tutunuyor

21.05.2021 16:25
İsrail saldırılarından kaçarak UNRWA okuluna sığınan Gazzeli aileler, zor şartlar altında yaşama tutunuyor, System.String[]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında evlerinin bombalanması nedeniyle Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okula sığınmak zorunda kalan ailelerin tek isteği evlerine dönebilmek.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında evlerinin bombalanması nedeniyle Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) ait bir okula sığınmak zorunda kalan ailelerin tek isteği evlerine dönebilmek.

İsrail'in sınır bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle yüzlerce Filistinli aile evlerinden çıkarak, UNRWA'ya ait okullara sığınmak zorunda kaldı.

Bu ailelerden biri de Gazzeli Sabbağ ailesi. Ailenin İsrail'in hava saldırıları ve topçu atışları sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan evleri büyük hasar gördü.

Bunun üzerine UNRWA'nın "Yeni Gazze" isimli okuluna sığınan aile, burada asgari ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Ailenin tek hayali yuvalarına yeniden kavuşmak.

Yerinden edilmiş insanlarla dolu sınıflardan birinde ailesiyle oturan Şadi Sabbağ, kucağındaki küçük oğluyla oynayarak, duyduğu bomba seslerini, gördüğü yıkımları unutturmaya çalışıyor.

Hemen yanında oturan eşinin üzüntüsü her halinden belli oluyor.

"Bu okulda hayat bir felaket"

AA muhabirine konuşan Sabbağ, "Su, elektrik, temiz giysiler ve yatak gibi hayatın en temel ihtiyaçlarından yoksun kaldığımız bu okulda hayat bir felaket." dedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle çıktıkları evlerinin saldırılarda yıkıldığını ve okula sığınmak zorunda kaldıklarını belirten Sabbağ, "O evi eşimin altınlarını satarak inşa etmiştim ama işgalciler geldi ve hiçbir gerekçe olmamasına rağmen evimizi yerle bir etti. Bunlarda ne merhamet ne de insanlık var." diye konuştu.

Sabbağ, Arap ülkelerinin ve uluslararası kurumların, bu okullarda yaşadıkları durumu göz önüne alarak kendilerine gerekli desteği sağlayacaklarını umduğunu ifade etti.

Yaşlı kadın kızıyla okula sığınmak zorunda kaldı

Bu ailenin karşısındaki sınıfta da İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Atatra bölgesine düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Esma el-Aşgar (82) ve kızı yaşıyor.

Okulda yaşamın çok zor olduğunu kaydeden Aşgar, en büyük problemlerden birinin de hijyen olduğunu belirterek, "Artık evimizde uyumak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ramazan bayramını evlerinde geçirmeyi çok temenni ettiğini ancak saldırılar nedeniyle bunun mümkün olmadığını vurgulayan Aşgar, bayram sevincini yaşayamadıklarını, sadece savaş ve yıkım gördüklerini söyledi.

Aşgar, saldırı anında yaşadıklarına ilişkin ise "İsrail'in bombardımanından kaçarak, evden üzerimizdeki elbisemizle çıktık." dedi.

"Okulda saatlerce elektrik kesintisi oluyor"

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine düzenlenen saldırılardan dolayı ailesiyle bu okula sığınmak zorunda kalan Sema el-Besyuni (9), saldırılarda evlerinin bir kısmının yıkılması ve akrabalarının yaralanmasının ardından 4 gün önce buraya geldiklerini söyledi.

Şu ana kadar psikolojik destek sağlayan eğlence ekiplerinden hiçbirinin okulu ziyaret etmediğini aktaran Besyuni, "İki yaşındaki küçük kardeşim bütün gece ağlıyor ve onu rahat ettiremiyoruz. Saatlerce elektrik kesintisi oluyor ve hava çok sıcak. UNRWA bize temel ihtiyaçlarımızı sağlamıyor." dedi.

Gazzeli küçük kız, evine, odasına ve İsrail tarafından bombalanan topraklarına dönmeyi ve öğretmenleriyle derslerine devam etmeyi umduğunu ifade etti.

"Yetkililer bize acil ve gerekli yardımı sağlamıyor"

Gazzeli Muhammed el-Attar (25) da İsrail uçaklarının yaşadığı bölgedeki bir evi hedef aldığını, ağır bombardımanda çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Attar, "Bombalamanın yoğunluğu sebebiyle evlerimizi terk etmek zorunda kaldık ve okullara sığındık. Ancak burada yetkililer bize acil ve gerekli yardımı sağlamıyor." şeklinde konuştu.

Resmi makamların sığınma evlerinde özellikle çocuklara onurlu bir yaşam sağlamak için çalışması gerektiğini vurgulayan Attar, şunları söyledi:

"Hayatlarımızı kurtarmak için evlerimizi, paramızı ve topraklarımızı geride bıraktık. Güvenlik en önemli şey ama maalesef burada ne güvenlik konusunda bir ihtimam var ne de ihtiyaçlarımız karşılanıyor."

Gazze ve Kudüs'teki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler, Mescit, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarından kaçarak UNRWA okuluna sığınan Gazzeli aileler, zor şartlar altında yaşama tutunuyor - Son Dakika


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