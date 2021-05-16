İsrail saldırılarının hedefi olan Filistinli sivillere göre Gazze'de savaştan öte bir katliam yaşanıyor - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail savaş uçaklarının attığı bombalarla çocuklarını, ailelerini, komşularını kaybeden Filistinliler, savaştan öte bir katliama tanık olduklarını belirtti.

Pazar sabaha karşı İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Vahde Caddesi sakinleri, yaşadıkları dehşeti AA muhabirine anlattı.

Vahde Caddesi ve çevresindeki sokaklara savaş uçaklarından onlarca füze atıldığını söyleyen Husam Abdu, saldırının eş zamanlı ve yoğun bir şekilde, öncesinde hiçbir uyarı olmaksızın başladığını dile getirdi.

Tüm mahalleyi bir anda alevlerin sardığını ve her yerden çığlıklar yükselmeye başladığını aktaran Abdu, şöyle devam etti:

"İnsanların bir kısmı ateşten kaçmaya çalışırken yaralananların bir kısmı da üzerlerini kaplayan toz duman arasından çıkıp kurtulmanın yolunu arıyordu. Bir anda en az 4 ev yerle bir oldu. Saldırının ilk anları hayalin alamayacağı kadar büyük bir şoktu, ürkütücüydü. Mahalle sakinleri, saldırganlığın böylesini hiçbir zaman beklememişti."

"Savaştan büyük, katliamdan fazlası"

Yaşadıklarını, "Bu, bir savaştan büyük, katliamdan daha fazla bir şeydi." sözleriyle özetleyen Abdu, saldırının bitiminde hemen ailesinin durumunu öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Husam, aile fertlerinin hayatta ve iyi olduğunu, evlerinin saldırıdan nispeten az bir zararla kurtulduğunu dile getirdi.

Dışarı çıktığında gerçek bir katliam tablosuyla karşı karşıya kaldığını belirten Husam, şunları söyledi:

"İçinde yaşayanların üstüne tamamen yıkılan binaların yanı sıra bir kısmı yıkılmış olan binaların içinde kimlerin hayatta olduğu, kimlerin öldüğü belli değildi. Ürkütücü ve puslu havada savaşın tozu dumanı henüz yere inmemişti. Yavaş yavaş görünen yerler açılmaya başladığında bir de baktık ki her yerde onlarca şehit ve yıkılan evlerin enkazı altında çıkarılmayı bekleyen yaralılar vardı."

"Kadınlar ve çocuklar büyük korku yaşadı"

Aynı bölgeden Filistinli genç Muhammed Şihab da akıl almaz bir saldırıya uğradıklarını ifade etti.

Şihab, "Savaş uçaklarından gelişigüzel düzenlenen saldırının nereyi, kimi hedef aldığını anlamadık. Hepimiz hedefin içindeydik. Bölge tümden İsrail savaş uçaklarının katliamına maruz kaldı. Saldırıda 4 ev içindekilerin başına yıkıldı. Kadınlar ve çocuklar büyük korku yaşadı. Evlerdeki herkes daha güvende olduğu düşünülerek hastaneye gitmek üzere evlerinden çıktı." dedi.

Enkazdan yaralı kurtulduğunu aktaran Şihab, kurbanları çıkarmak için hemen sivil savunma ekiplerine katıldığını söyledi.

"Küçük bir çocuğun oyuncağına sarılmış şekilde şehit olduğunu gördüm"

Şihab, "Enkazda küçük bir çocuğun oyuncağına sarılmış şekilde şehit olduğunu gördüm, bu çok zor bir manzaraydı. Bu manzaradan dolayı şoka dayanamadım ve ağlamaya başladım." ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Vahde Caddesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında 10'u çocuk, 16'sı kadın 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 197'ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerden 58'inin çocuk, 34'ünün kadın olduğu açıklandı.